Жителі Бердянська женуть з міста російських військових (відео)

"Бердянськ – це Україна!" – скандують місцеві жителі.

Жителі Бердянська Запорізької області 28 лютого зібралися під захопленою окупантами міською радою та намагаються вигнати російські війська, співаючи гімн України.

Про це свідчать фото та відео з Мережі.

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Зауважимо, що ворог 27 лютого захопив Бердянський район та саме місто Бердянськ. Місцева влада відмовилась співпрацювати з агресором. Наразі вона намагаэться організувати роботу комунальних служб. Втім, міський транспорт зупинився.

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