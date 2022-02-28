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Жителі Бердянська женуть з міста російських військових (відео)

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Жителі Бердянська женуть з міста російських військових (відео)

"Бердянськ – це Україна!" – скандують місцеві жителі.

Жителі Бердянська Запорізької області 28 лютого зібралися під захопленою окупантами міською радою та намагаються вигнати російські війська, співаючи гімн України.

Про це свідчать фото та відео з Мережі.

Зауважимо, що ворог 27 лютого захопив Бердянський район та саме місто Бердянськ. Місцева влада відмовилась співпрацювати з агресором. Наразі вона намагаэться організувати роботу комунальних служб. Втім, міський транспорт зупинився.

Російські окупанти вбили чоловіка у Бердянську, відомо також про двох постраждалих.

 

Домой! Домой! #standwithukraine #ukraine #berdyansk #украина #бердянск

Опубліковано Tanya Cheremysina Понеділок, 28 лютого 2022 р.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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