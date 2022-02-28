Окупанти у Бердянську шукають телефони, щоб зателефонувати до РФ

Окупанти у Бердянську шукають телефони, щоб зателефонувати до РФ

Військовослужбовці РФ залишилися без зв'язку.

Бердянськ Запорізької області зараз перебуває під контролем окупантів. Вони намагаються зателефонувати до Росії, щоб зв'язатися з близькими.

Про це повідомляє Бердянська райдержадміністрація.

Район окуповано. Ворожа техніка спостерігається в різних громадах. З вечора місцеві мешканці Осипенківської громади повідомляли про "рейди" окупантів по будинках в пошуках телефонів.

В Бердянську під час операції з захоплення міста постраждало двоє осіб: одного вбито іншого поранено. За наявною інформацією постраждалі - охоронці підприємства "Бердянські жниварки".

Бердянський відділ поліції розформовано. Міська влада відмовилась від співробітництва з окупантами. Частина комунальних служб працює. Міський транспорт зупинився.

Впродовж ночі місцеві фіксували переміщення техніки містом. Зранку в Осипенківській громаді також почався рух.

В громадах періодичні проблеми зі зв'язком.

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