Под Кропивницким мужчина проломил своей матери череп: она умерла

В селе под Кропивницким 37-летний мужчина убил свою мать.
Правоохранители оперативно установили и задержали подозреваемого в преступлении.
О случившемся сообщили в Кировоградской областной прокуратуре.
"Трагедия произошла 13 августа в одном из сел Кропивницкого района. По версии следствия, между сыном и матерью возникла ссора, во время которой подозреваемый деревянной палкой нанес удары по голове женщины. Полученные травмы для 68-летней потерпевшей оказались несовместимы с жизнью", – говорится в сообщении.
При процессуальном руководстве Кропивницкой окружной прокуратуры 37-летний сын потерпевшей сейчас взят под стражу без права внесения залога. Такое решение принял Кировский районный суд, рассмотревший и удовлетворивший ходатайство следователя об аресте. Следствие продолжается.
Ранее стало известно, что в Житомире муж посреди улицы зарезал свою супругу.
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