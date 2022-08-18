Под Кропивницким мужчина проломил своей матери череп: она умерла

В селе под Кропивницким 37-летний мужчина убил свою мать.

Правоохранители оперативно установили и задержали подозреваемого в преступлении.

О случившемся сообщили в Кировоградской областной прокуратуре.

Также читайте Ужин закончился убийством: в Одесской области мужчина жестоко расправился с товарищем

"Трагедия произошла 13 августа в одном из сел Кропивницкого района. По версии следствия, между сыном и матерью возникла ссора, во время которой подозреваемый деревянной палкой нанес удары по голове женщины. Полученные травмы для 68-летней потерпевшей оказались несовместимы с жизнью", – говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Кропивницкой окружной прокуратуры 37-летний сын потерпевшей сейчас взят под стражу без права внесения залога. Такое решение принял Кировский районный суд, рассмотревший и удовлетворивший ходатайство следователя об аресте. Следствие продолжается.

Ранее стало известно, что в Житомире муж посреди улицы зарезал свою супругу.

Полицейскому грозит пожизненное заключение за убийство бойца терробороны в Ровно

Читайте также: