В Днепре сын до смерти забил отца: подробности трагедии

Злоумышленника задержали / © Pexels

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В Днепре полицейские задержали 44-летнего мужчину, который подозревается в том, что до смерти избил своего отца. Трагедия произошла вечером 4 июля в Самарском районе города.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области в Telegram.

Как сообщили в полиции, около 20:40 на улице Пристань между отцом и сыном, которые жили вместе, возник конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес 72-летнему отцу многочисленные удары. От полученных телесных повреждений пенсионер погиб на месте происшествия.

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Сотрудники отделения полиции №1 Днепровского районного управления №2 оперативно задержали злоумышленника.

Уже 5 июля следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — «умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего».

Сейчас продолжается досудебное расследование. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одесской области правоохранители задержали 48-летнего мужчину, который жестоко убил родного отца из-за пса

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