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У Дніпрі син до смерті забив батька: подробиці трагедії
Конфлікт між батьком і сином завершився смертю.
У Дніпрі поліцейські затримали 44-річного чоловіка, який підозрюється у тому, що до смерті побив свого батька. Трагедія сталася увечері 4 липня у Самарському районі міста.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області у Telegram.
Як повідомили у поліції, близько 20:40 на вулиці Пристань між батьком і сином, які мешкали разом, виник конфлікт. У ході сварки чоловік наніс 72-річному батькові численні удари. Від отриманих тілесних ушкоджень пенсіонер загинув на місці події.
Співробітники відділення поліції №1 Дніпровського районного управління №2 оперативно затримали зловмисника.
Вже 5 липня слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — «умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого».
Наразі триває досудове розслідування. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одеській області правоохоронці затримали 48-річного чоловіка, який жорстоко вбив рідного батька через пса.