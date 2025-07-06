У Дніпрі син до смерті забив батька: подробиці трагедії

Зловмисника затримали / © Pexels

Реклама

У Дніпрі поліцейські затримали 44-річного чоловіка, який підозрюється у тому, що до смерті побив свого батька. Трагедія сталася увечері 4 липня у Самарському районі міста.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області у Telegram.

Як повідомили у поліції, близько 20:40 на вулиці Пристань між батьком і сином, які мешкали разом, виник конфлікт. У ході сварки чоловік наніс 72-річному батькові численні удари. Від отриманих тілесних ушкоджень пенсіонер загинув на місці події.

Реклама

Співробітники відділення поліції №1 Дніпровського районного управління №2 оперативно затримали зловмисника.

Вже 5 липня слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — «умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого».

Наразі триває досудове розслідування. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одеській області правоохоронці затримали 48-річного чоловіка, який жорстоко вбив рідного батька через пса.

Реклама