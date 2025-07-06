В Угорщині автобус з українськими дітьми потрапив у ДТП: постраждали 19 осіб (фото)

ДТП з українцями 6 липня / © index.hu

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У суботу, 6 липня, на території Угорщини сталася дорожньо-транспортна пригода за участі пасажирського автобуса з українською реєстрацією.

Про це повідомили у посольстві України в Ніредьгазі (Угорщина) у Facebook.

За офіційними даними, у результаті ДТП постраждали 19 людей, з них 17 — неповнолітні громадяни України. Щонайменше двоє дітей зазнали тяжких травм. Усі постраждалі були оперативно госпіталізовані до місцевих медичних закладів.

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На місце аварії одразу прибули дипломати консульського відділу посольства України в Угорщині. Решті 49 пасажирам, які не потребували госпіталізації, забезпечили тимчасове розміщення та харчування.

ДТП з українцями 6 липня / © hiros

ДТП з українцями 6 липня / © hiros

У МЗС запевнили, що посольство України в Угорщині підтримує постійний контакт із угорськими компетентними органами та лікарнями, в яких перебувають постраждалі українці. Ситуація перебуває на особливому контролі української дипломатичної установи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Румунії, на північному сході країни, автобус з українцями в’їхав у мікроавтобус. Внаслідок ДТП загинула жінка, яка перебувала у мікроавтобусі.