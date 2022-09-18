Подразделения ПВО ВСУ "минунули" 5 вражеских беспилотников и вертолет

Прошедшие сутки были удачными для сил противовоздушной обороны ВСУ и неудачными для россиян. Украинские защитники сбили несколько беспилотников и вражеский вертолет.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

За прошедшие сутки украинская авиация ударила по 13 районам сосредоточения живой силы и техники противника и 3 позициям зенитных ракетных комплексов. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили 5 БпЛА и 1 вертолет Ка-52 врага.

"Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по более чем двумстам объектам противника. Среди них 12 пунктов управления, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, артиллерийские позиции и районы сосредоточения личного состава и военной техники. Потери врага пока уточняются", — говориться в сообщении Генштаба.

Напомним, что украинские зенитчики за один вечер сбили два беспилотника в небе над Херсонщиной.

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