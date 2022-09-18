Підрозділи ППО ЗСУ "мінуснули" 5 ворожих безпілотників і гелікоптер

Минула доба була вдалою для сил протиповітряної оборони ЗСУ і невдалою для росіян. Українські захисники збили кілька безпілотників та ворожий вертоліт.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Протягом минулої доби українська авіація ударила по 13 районах зосередження живої сили і техніки противника та 3 позиціях зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборониЗСУ збили 5 БпЛА та 1 гелікоптер Ка-52 ворога.

"Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по понад двохстах об’єктах противника. Серед них 12 пунктів управління, склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, артилерійські позиції і райони зосередження особового складу та військової техніки. Втрати ворога наразі уточнюються", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, що українські зенітники за один вечір збили два безпілотники в небі над Херсонщиною.

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