Погода в Украине на 14-15 марта: синоптики рассказали, где будет "минус"

В Украину идет похолодание / © pexels.com

В последующие двое суток погодные условия в нашей стране продолжит определять малоподвижная атмосферная система высокого давления (антициклон). Поэтому во всех регионах ожидается теплая погода с ночными заморозками и преимущественно малооблачным небом.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

Суббота, 14 марта

По данным синоптиков, в субботу, 14 марта, в Украине малооблачно и без осадков. Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха днем от +8 до +13, по крайнем западе прогреет до +17 градусов.

В Киеве сегодня без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Днем в столице +11…+13 градусов.

Воскресенье, 15 марта

В западных областях температура воздуха в ночное время прогнозируется в диапазоне -2…+3°С, днем +10…+15°С.

В северных регионах страны будет преобладать сухая и облачная погода, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -3…+2°С, днем +8…+13°С.

В центральной части Украины небольшая облачность, без осадков. Ветер восточного направления, 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью составит -2…+3°С, днем +9…+14°С.

В южных регионах сохранится антициклональный характер погоды без осадков. Температура воздуха в ночные часы ожидается в пределах -1…+4 °С, днем +8…+13 °С.

В восточной части Украины будет держаться погода без осадков. Ветер восточного направления, 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -3…+2°С, днем +8…+13°С.

Ранее мы писали о том, что солнечная погода принесла Украине новую опасность. Специалисты предупреждают об опасных метеорологических явлениях: в Украине растет вероятность пожаров.