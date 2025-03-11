Погода в Украине: синоптик рассказала, когда станет прохладнее и будет дождь

К концу недели в Украине станет немного свежее. Что больше – атмосферные фронты с запада принесут мартовские дожди. В целом погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии NV.

В течение 11-12 марта будет дождь на западе и в Карпатах, а 12-13 марта — и в северных и большинстве центральных областей. Впрочем, несмотря на это "температурные показатели пока остаются достаточно приятными". Во всех регионах ночная температура будет в пределах +4…+9 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +13…+19 градусов, а на юге столбики термометров покажут +22. Д

Обильные осадки будут ночью 14 марта на западе и севере, а местами — и в центре. Днем 15 марта пройдет дождь в северо-восточных областях. Однако к юго-востоку атмосферные фронты не доберутся, там осадков не произойдет.

Температура ночью 14 марта будет +4...+10, днем +14...+20, в западных областях не выше +16. На севере и западе страны 15 марта ночью термометры покажут +1...+7, а днем не выше +10. На остальной территории – теплее: ночью +4…+10, днем +12…+18.

Птуха отмечает, что существенного похолодания в ближайшее время ждать не стоит.

"Но в +4…+10 градусов днем в конце недели в западных и северных областях — это тоже ощутимое снижение температуры по сравнению с тем, что есть сейчас — до +19…+20. Но для марта это как раз типичная температура, потому что сейчас она слишком высока", — подчеркнула она.

По словам синоптика, нынешнюю погоду как для этого времени действительно можно считать аномальной: температурные показатели на 4-9 градусов превышают климатическую норму, и такая ситуация практически по всей стране.

Как сообщалось, Киев поразил температурными рекордами. В столице за последние несколько дней зафиксировали сразу пять температурных рекордов.

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