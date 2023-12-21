Погода завтра резко изменится: о чем украинцев предупредила синоптик

Завтра будет холодная погода с осадками.

День зимнего солнцестояния, 22 декабря, будет в Украине с осадками. Температура воздуха будет постепенно снижаться, дожди будут смешиваться с мокрым снегом.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

"Синоптический дискомфорт влажной погоды будет усиливать завтра порывистый юго-западный ветер, иногда со штормовыми порывами", — написала она.

Температура воздуха и ночью, и днем будет примерно одинаковой, будет колебаться в пределах +1...4°С. На юге и востоке будет теплее +4...8°С.

В Киеве день зимнего солнцестояния ожидается влажным. Местами пройдет дождь, возможно, с мокрым снегом.

Ветер юго-западный, порывистый, вероятные штормовые порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха и ночью, и днем одинаковая, +1...3°С.

Ранее синоптики сообщили, что первый месяц зимы в Украине может оказаться теплее нормы.

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