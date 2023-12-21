Погода завтра різко зміниться: про що українців попередила синоптикиня

День зимового сонцестояння, 22 грудня, буде в Україні з опадами. Температура повітря поступово знижуватиметься, дощі змішуватимуться з мокрим снігом.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Синоптичний дискомфорт вологої погоди посилюватиме завтра рвучкий південно-західний вітер, часом із штормовими поривами", - написала вона.

Температура повітря і вночі, і вдень буде приблизно однаковою, коливатиметься в межах +1...4°С. На півдні та сході буде тепліше, +4...8°С.

У Києві день зимового сонцестояння очікується вологим. Місцями пройде дощ, можливо, з мокрим снігом.

Вітер південно-західний, рвучкий, ймовірні штормові пориви до 15-18 м/с. Температура повітря і вночі, і вдень однакова, +1...3°С.

Раніше синоптики повідомили, що перший місяць зими в Украні може виявитися теплішим за норму.

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