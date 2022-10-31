Полтава осталась без электроэнергии: что произошло

В понедельник, 31 октября, в Полтаве введены аварийные отключения электроэнергии. Произошло это из-за массированного российского ракетного удара по энергетическим объектам.

Об этом сообщил полтавский городской голова Александр Мамай.

Он отметил, что речь идет не о плановых почасовых отключениях света. Отключение – аварийное.

"Полтавцы! Сегодня снова Украина получила удары по энергетическим объектам. Поэтому уже утром введены аварийные отключения электроэнергии. Отнеситесь к этому с пониманием. Сохраняйте спокойствие и оставайтесь в укрытиях", — подчеркнул мэр города.

Напомним, российская армия 31 октября нанесла массированный ракетный удар по Украине. Были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры, некоторые города остались без света. В частности, ракеты прилетели в Харьков, Запорожье, Кировоград, Буковину и Киевщину. Из-за массированных ударов врага в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии в городах.

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