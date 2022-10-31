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Полтава залишилася без електроенергії: що сталося

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Полтава залишилася без електроенергії: що сталося

Фото: Associated Press

Відключення у місті аварійне.

У понеділок, 31 жовтня, у Полтаві введені аварійні відключення електроенергії. Сталося це через масований російський ракетний удар по енергетичних об'єктах.

Про це повідомив полтавський міський голова Олександр Мамай.

Він зауважив, що йдеться не про планові погодинні відключення світла. Відключення - аварійне. 

"Полтавці! Сьогодні знову Україна зазнала ударів по енергетичних об'єктах. Тому вже зранку введені аварійні відключення електроенергії. Поставтеся до цього з розумінням. Зберігайте спокій та залишайтеся в укриттях", - наголосив мер міста.

Нагадаємо, російська армія 31 жовтня завдала масованого ракетного удару по Україні. Було зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури, деякі міста залишились без світла. Зокрема, ракети прилетіли у Харків, Запоріжжя, Кіровоград, на Буковину та Київщину. Через масовані удар ворога в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії в містах.

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Війна Росії проти України
Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
1513
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