После силовой мобилизации в Одессе мужчина попал в больницу: что говорят в ТЦК

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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В субботу, 19 июля, в городе Одесса произошел инцидент с участием группы оповещения одного из РТЦК и СП, после которого военнообязанного якобы госпитализировали.

Видео стычки, во время которой военнообязанного силой погрузили в бусик, опубликовано в соцсетях.

На опубликованных кадрах видно, что мужчина сопротивлялся, его затолкали в микроавтобус и зажали дверью голову.

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Как сообщает «Думская», силовое задержание произошло на улице Костанди.

Дата публикации 16:12, 20.07.25 Количество просмотров 31 В Одессе произошла стычка с участием сотрудников ТЦК

По информации издания, задержанным оказался врач из Харькова, который приехал в Одессу работать по специальности. Его якобы госпитализировали в тяжелом состоянии, сейчас он находится в реанимации.

В Одесском областном ТЦК и СП отметили, что по этому поводу идет проверка.

«По данному факту начата служебная проверка, которая даст оценку действиям военнослужащих, причастных к инциденту… Мы готовы оказать полное содействие правоохранительным органам для проведения всестороннего и объективного расследования. Только официальное следствие может установить фактическую хронологию событий и дать правовую оценку действиям всех участников», — говорится в сообщении.

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В областном ТЦК призвали граждан решать все вопросы, связанные с военным учетом, исключительно в правовом поле и не вступать в конфликты на улицах.

Напомним, ранее стало известно, что работник Киевского городского ТЦК и СП забил до смерти мобилизованного, от которого отказались несколько воинских частей.