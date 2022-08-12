Поздравления с Международным днем молодежи 2022: картинки на украинском, проза, стихи и смс

12 августа – Международный день молодежи. Украина впервые отмечает этот праздник вместе с другими странами Европы. ТСН.ua подобрал для вас прикольные и красивые поздравления с Днем молодежи 2022: картинки на украинском, стихи и прозу.

Поздравления с Днем молодежи: своими словами

Сегодня день тех людей, на которых надеются, и с кем связано будущее всей нашей страны и будущее каждого из нас. Поэтому пожелания для вас сегодня таковы: терпение и смелость во всех поступках! Чтобы дух ваш был силен и чтобы воплощались в жизнь все заветные мечты. Станьте образцом для ваших будущих детей! Ищите и находите выходы из трудных ситуаций и будьте эталоном справедливости для будущих поколений! Здоровья вам, счастливых дней, во всем успехов!

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Желаем вам искать себя и найти! Желаем быть любимыми! Всегда будьте счастливы и делайте счастливыми других. Творите, но не совершайте ошибок очевидных. Развлекайтесь, радуйте себя в пределах кодекса, а не за его пределами. Поставьте цель, добивайтесь ее, и войдите в серьезный, зрелый возраст на "белом коне"!

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Молодость – фундамент для серьезной, сложной жизни. И сегодня главное пожелание молодым людям – построить жизнь так, как вы мечтали об этом в детстве. Чтобы молодость была не столь серьезной, как того хотят другие, а немного безрассудной, легкой, но при этом энергичной и безобидной. Чтобы вас не обходило стороной романтика по вечерам, и чтобы авантюры ваши заканчивались только хорошим, крепким результатом!

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День молодежи это один из самых динамичных праздников – ну, а как же иначе – ведь им, молодым – везде дорога! Открыт весь мир как на ладони, и любое дело по плечу! Все такое яркое и сама любовь правит балом! Поздравляем с Днем молодежи всех вас! Желаем оставаться молодыми на протяжении всего своего пути, ведь молодость не зависит от возраста – она живет в душе, не перестающей летать и строить планы и выполнять задуманное, вопреки всем трудностям! Будьте счастливы!

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День молодежи – день позитива и веселья! Девушки и ребята – это ваш праздник! И пусть сегодня вас простят за песни под окошком в полночь, пусть не скажут ничего о том, что сильно громко вы отмечаете этот праздник. Ведь этот день, как юбилей – только у молодых, и один день в году. Здоровья вам, сил и настроения, теплых и светлых, добрых и значимых дней!

С Днем молодежи: поздравления в стихах

День молодежи — яркий праздник.

Он мир улыбками заполнил.

Народ друг друга поздравляет,

И каждый радости исполнен.



Быть молодым — большое счастье:

Ты весел, полон сил и смел.

Любой рубеж тебе подвластен,

Чего бы ты ни захотел!

***

В этот день прекрасный

Солнце ярко светит,

Молодежь гуляет,

Радуются дети.



Ведь, сегодня праздник

Нашей молодежи,

Будем веселиться,

Все дела отложим.



Пусть душа и тело

Будут молодые,

И звучат по всюду

Ритмы заводные.



Молодость дается

В жизни только раз.

От души поздравить

Я хочу всех вас.

***

С днем молодежи, молодёжь,

Забудьте ревность, страх и ложь,

Пусть в жизни вам во всем везет,

Пусть каждый цель свою найдет.



И не ленитесь, не робейте,

А в жизнь вы путь себе пробейте,

Идите лишь вперед, наверх,

Пускай сопутствует успех.

***

Молодым и пожилым

Этот день необходим.

Каждый молод был, я помню!

И останется в душе.



Поздравляем молодых,

Самых светлых и живых.

И желаем счастья тонны

И улыбок до ушей.

***

Пока ты молод телом и душой,

Ты покорить способен все вершины,

И пусть не появляются причины,

Что запрещают быть самим собой!



Твори, безумстствуй, радуйся дождю,

Не бойся в час, когда придёт пора

Промолвить искренне: «Я так тебя люблю!»

Девчонке из соседнего двора.



Здоровье, честь и совесть береги —

Они основа всяческих основ!

И память предков с гордостью храни,

Что к нам дошла из глубины веков!

Прикольные поздравления с Днем молодежи для смс-сообщений

День веселый, отрывной,

Дружно празднуют толпой.

На другие не похожий —

Это праздник молодежи!



Шум, веселье, смех, задор,

Жизнь — как пламенный мотор.

Беззаботней не найдешь,

Поздравляем, молодежь!

***

С Днем молодежи поздравляем,

С активным праздником веселья!

С днем бодрости, рассвета сил,

Упрямства, воли, вдохновения.

***

Молодым пути открыты

И подвластен целый мир.

Выходите на орбиту,

Достигайте всех вершин.

***

Молодёжь идёт вперёд,

Им не нужен задний ход.

Поздравляем всех сегодня,

Пусть вам в жизни повезёт.

***

День Молодежи! С чем вас всех и поздравляю!

Тех, кто душою молод, даже юн,

Отпраздновать по полной вам желаю,

Но на гитаре не порвать в порыве струн

Картинки на украинском с Днем молодежи

С Днем молодежи: картинки / Фото: ТСН.ua

С Днем молодежи: картинки / Фото: ТСН.ua

С Днем молодежи: картинки / Фото: ТСН.ua

С Днем молодежи: картинки / Фото: ТСН.ua