Поздравления с Международным днем молодежи 2022: картинки на украинском, проза, стихи и смс

12 августа – Международный день молодежи. Украина впервые отмечает этот праздник вместе с другими странами Европы. ТСН.ua подобрал для вас прикольные и красивые поздравления с Днем молодежи 2022: картинки на украинском, стихи и прозу.
Поздравления с Днем молодежи: своими словами
Сегодня день тех людей, на которых надеются, и с кем связано будущее всей нашей страны и будущее каждого из нас. Поэтому пожелания для вас сегодня таковы: терпение и смелость во всех поступках! Чтобы дух ваш был силен и чтобы воплощались в жизнь все заветные мечты. Станьте образцом для ваших будущих детей! Ищите и находите выходы из трудных ситуаций и будьте эталоном справедливости для будущих поколений! Здоровья вам, счастливых дней, во всем успехов!
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Желаем вам искать себя и найти! Желаем быть любимыми! Всегда будьте счастливы и делайте счастливыми других. Творите, но не совершайте ошибок очевидных. Развлекайтесь, радуйте себя в пределах кодекса, а не за его пределами. Поставьте цель, добивайтесь ее, и войдите в серьезный, зрелый возраст на "белом коне"!
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Молодость – фундамент для серьезной, сложной жизни. И сегодня главное пожелание молодым людям – построить жизнь так, как вы мечтали об этом в детстве. Чтобы молодость была не столь серьезной, как того хотят другие, а немного безрассудной, легкой, но при этом энергичной и безобидной. Чтобы вас не обходило стороной романтика по вечерам, и чтобы авантюры ваши заканчивались только хорошим, крепким результатом!
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День молодежи это один из самых динамичных праздников – ну, а как же иначе – ведь им, молодым – везде дорога! Открыт весь мир как на ладони, и любое дело по плечу! Все такое яркое и сама любовь правит балом! Поздравляем с Днем молодежи всех вас! Желаем оставаться молодыми на протяжении всего своего пути, ведь молодость не зависит от возраста – она живет в душе, не перестающей летать и строить планы и выполнять задуманное, вопреки всем трудностям! Будьте счастливы!
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День молодежи – день позитива и веселья! Девушки и ребята – это ваш праздник! И пусть сегодня вас простят за песни под окошком в полночь, пусть не скажут ничего о том, что сильно громко вы отмечаете этот праздник. Ведь этот день, как юбилей – только у молодых, и один день в году. Здоровья вам, сил и настроения, теплых и светлых, добрых и значимых дней!
С Днем молодежи: поздравления в стихах
День молодежи — яркий праздник.
Он мир улыбками заполнил.
Народ друг друга поздравляет,
И каждый радости исполнен.
Быть молодым — большое счастье:
Ты весел, полон сил и смел.
Любой рубеж тебе подвластен,
Чего бы ты ни захотел!
***
В этот день прекрасный
Солнце ярко светит,
Молодежь гуляет,
Радуются дети.
Ведь, сегодня праздник
Нашей молодежи,
Будем веселиться,
Все дела отложим.
Пусть душа и тело
Будут молодые,
И звучат по всюду
Ритмы заводные.
Молодость дается
В жизни только раз.
От души поздравить
Я хочу всех вас.
***
С днем молодежи, молодёжь,
Забудьте ревность, страх и ложь,
Пусть в жизни вам во всем везет,
Пусть каждый цель свою найдет.
И не ленитесь, не робейте,
А в жизнь вы путь себе пробейте,
Идите лишь вперед, наверх,
Пускай сопутствует успех.
***
Молодым и пожилым
Этот день необходим.
Каждый молод был, я помню!
И останется в душе.
Поздравляем молодых,
Самых светлых и живых.
И желаем счастья тонны
И улыбок до ушей.
***
Пока ты молод телом и душой,
Ты покорить способен все вершины,
И пусть не появляются причины,
Что запрещают быть самим собой!
Твори, безумстствуй, радуйся дождю,
Не бойся в час, когда придёт пора
Промолвить искренне: «Я так тебя люблю!»
Девчонке из соседнего двора.
Здоровье, честь и совесть береги —
Они основа всяческих основ!
И память предков с гордостью храни,
Что к нам дошла из глубины веков!
Прикольные поздравления с Днем молодежи для смс-сообщений
День веселый, отрывной,
Дружно празднуют толпой.
На другие не похожий —
Это праздник молодежи!
Шум, веселье, смех, задор,
Жизнь — как пламенный мотор.
Беззаботней не найдешь,
Поздравляем, молодежь!
***
С Днем молодежи поздравляем,
С активным праздником веселья!
С днем бодрости, рассвета сил,
Упрямства, воли, вдохновения.
***
Молодым пути открыты
И подвластен целый мир.
Выходите на орбиту,
Достигайте всех вершин.
***
Молодёжь идёт вперёд,
Им не нужен задний ход.
Поздравляем всех сегодня,
Пусть вам в жизни повезёт.
***
День Молодежи! С чем вас всех и поздравляю!
Тех, кто душою молод, даже юн,
Отпраздновать по полной вам желаю,
Но на гитаре не порвать в порыве струн