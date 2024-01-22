Пожар в загородном доме Мазепы – появилось видео

В ночь на 22 января в селе Картовецкое Черниговской области сгорел загородный дом бизнесмена и основателя Concorde Capital Игоря Мазепы.

В Сети появилось видео пожара.

Как пишут СМИ, здание было оборудовано системами наблюдения, причины пожара устанавливаются. По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, 18 января бизнесмен и основатель инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа был задержан ГБР во время прохождения польско-украинской границы. Мазепе инкриминируют противоправное завладение землями, где находятся гидротехнические сооружения критической инфраструктуры – Киевской ГЭС. ТСН.ua собрал все, что известно о задержании Игоря Мазепы.

После задержания Мазепы общественное движение бизнеса "Манифест 42" анонсировало 1 февраля приостановку работы компаний, если правительство не начнет решать проблему давления на бизнес.

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