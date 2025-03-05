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Правительство выделило 150 миллионов гривен на возвращение беженцев

Правительство выделило 150 миллионов гривен на возвращение беженцев

Украина выделила 150 миллионов гривен на возвращение беженцев / Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Деньги будут использованы для поддержки украинцев, желающих вернуться на родину.

Кабинет Министров Украины принял решение о выделении 150 миллионов гривен на программу содействия возвращению украинских беженцев из-за границы.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Средства переданы из бюджета Министерства экономики на 2025 год в рамках программы поддержки соотечественников за границей.

"Передано бюджетные назначения, предусмотренные Министерству экономики на 2025 год в общем фонде государственного бюджета по программе "Обеспечение выполнения задач и мер по поддержке украинцев за рубежом и содействие их возвращению в Украину" в сумме 150 млн. 28,7 тыс. гривен Министерству национального единства Украины на новую бюджетную программу", — говорится в сообщении.

Напомним, Кабмин предоставил бронь от мобилизации для новой категории мужчин.

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