Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

При обстреле Херсона российский снаряд попал в дом: ранены дети

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
68
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
При обстреле Херсона российский снаряд попал в дом: ранены дети

В субботу, 1 июля, российская оккупационная армия обстреляла Херсон / Фото: Associated Press

Медики оказывают помощь потерпевшим.

В субботу, 1 июля, российская оккупационная армия обстреляла Херсон. В результате атаки по жилым кварталам ранения получили двое детей.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Сегодня днем оккупанты покрыли огнем жилые кварталы Херсона. Один из снарядов попал в дом", — говорится в сообщении.

Ранение получила 9-летняя девочка и 15-летний парень. Медики оказывают им необходимую помощь.

Напомним, утром 30 июня российские оккупационные войска обстреляли жилой квартал Херсона. Армия РФ ударила по городу по артиллерии. Тяжелые травмы получила 72-летняя женщина. С ранениями грудной клетки и ноги ее госпитализировали.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

 

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
68
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация