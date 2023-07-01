При обстреле Херсона российский снаряд попал в дом: ранены дети

В субботу, 1 июля, российская оккупационная армия обстреляла Херсон. В результате атаки по жилым кварталам ранения получили двое детей.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Сегодня днем оккупанты покрыли огнем жилые кварталы Херсона. Один из снарядов попал в дом", — говорится в сообщении.

Ранение получила 9-летняя девочка и 15-летний парень. Медики оказывают им необходимую помощь.

Напомним, утром 30 июня российские оккупационные войска обстреляли жилой квартал Херсона. Армия РФ ударила по городу по артиллерии. Тяжелые травмы получила 72-летняя женщина. С ранениями грудной клетки и ноги ее госпитализировали.

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