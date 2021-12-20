При ОРВИ и простуде может не быть температуры: доктор Комаровский рассказывает, почему

При ОРВИ и простуде может не быть температуры: доктор Комаровский рассказывает, почему

Если пациент выздоравливает легко, без осложнений, нечего переживать, говорит врач.

Иммунитет человека влияет на то, будет ли у него температура во время ОРВИ или простуды. В случае, если иммунная система развита, болезнь может пройти в легкой форме.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил доктор Евгений Комаровский.

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К медику обратился пациент, который рассказал, что уже около трех лет во время болезни не испытывает повышения температуры. И поинтересовался, с чем это связано: с хорошо развитым иммунитетом или слабыми вирусами.

“Люди на болезнь реагируют по-разному. Существует несколько систем иммунитета, разная температурная реакция. Если пациент выздоравливает легко, без осложнений, тогда нечего переживать”, – отметил доктор Евгений Комаровский.

Напомним, что ученые назвали новый нетипичный симптом "Омикрона".

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