При ОРВИ и простуде может не быть температуры: доктор Комаровский рассказывает, почему

Если пациент выздоравливает легко, без осложнений, нечего переживать, говорит врач.
Иммунитет человека влияет на то, будет ли у него температура во время ОРВИ или простуды. В случае, если иммунная система развита, болезнь может пройти в легкой форме.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил доктор Евгений Комаровский.
К медику обратился пациент, который рассказал, что уже около трех лет во время болезни не испытывает повышения температуры. И поинтересовался, с чем это связано: с хорошо развитым иммунитетом или слабыми вирусами.
“Люди на болезнь реагируют по-разному. Существует несколько систем иммунитета, разная температурная реакция. Если пациент выздоравливает легко, без осложнений, тогда нечего переживать”, – отметил доктор Евгений Комаровский.
Напомним, что ученые назвали новый нетипичный симптом "Омикрона".
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