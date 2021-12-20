У разі ГРВІ та застуди може не бути температури: чи це нормально

Якщо пацієнт одужує легко, без ускладнень, тоді нема чого переживати, каже лікар.
Імунітет людини впливає на те, чи буде у неї температура у разі ГРВІ чи застуди. Якщо імунна система розвинена, хвороба може пройти у легкій формі.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив доктор Євген Комаровський.
До медика звернувся пацієнт, який розповів, що вже близько трьох років під час хвороби не відчуває підвищення температури. І поцікавився, з чим це пов'язано: з добре розвиненим імунітетом чи слабкими вірусами.
“Люди на хворобу реагують по-різному. Існує кілька систем імунітету, різна температурна реакція. Якщо пацієнт одужує легко, без ускладнень, тоді нема чого переживати”, — зазначив доктор Євген Комаровський.
Нагадаємо, що вчені назвали новий нетиповий симптом "Омікрону".
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