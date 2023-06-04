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Прогноз погоды на 4 июня: что синоптики обещают украинцам

Прогноз погоды на 4 июня: что синоптики обещают украинцам

В Украине 4 июня будет тепло / Фото: pixabay.com

Сегодня осадков не будет.

Сегодня, 4 июня, в Украине будет преобладать переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщил Украинский гидрометеоцентр.

Ветер северо-восточный, в западных областях с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 4 июня. / © Укргидрометцентр
Прогноз погоды на 4 июня. / Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха +17...+22℃, на юге и Закарпатье до +25℃.

В Киевской области и в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +17...+22℃, в Киеве +18...+20℃.

Напомним, синоптики прогнозируют, что первый месяц лета, июнь, будет в Украине теплым. Ожидается, что осадки будут в пределах нормы. Средняя дневная температура будет в пределах +18-23°.

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