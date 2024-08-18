Прогноз погоды в Украине на 19 августа: где ожидать жары до +37

В понедельник, 19 августа, в Украине будет небольшая облачность, без осадков.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

В южных и центральных областях прогнозируется зной +35-37℃.

"Небольшая облачность, без осадков. Только днем в западных областях, переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза", — отметили синоптики.

Температура ночью будет 15-20℃, на побережье морей до 23℃. Днем 29-34℃, в южных и центральных областях жара 35-37℃, в Карпатах 23-28℃.

В Киевской области будет облачно с прояснениями, без осадков. Ночью 15-20℃, днем 29-34℃.

В Киеве ночью прогнозируют 18-20℃, днем 32-34℃.

Ранее стало известно, что в Украину в ближайшие дни вернется жара. Столбики термометров могут подняться до 33 градусов тепла. Больше об этом читайте в новости.

Жара возвращается! Прогноз погоды

Читайте также: