Прогноз погоди в Україні на 19 серпня: де очікувати спеки до +37

У понеділок, 19 серпня, в Україні буде невелика хмарність, без опадів.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

У південних і центральних областях прогнозується спека 35-37℃.

"Невелика хмарність, без опадів. Лише вдень у західних областях, мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза", - зазначили синоптики.

Температура вночі буде 15-20℃, на узбережжі морів до 23℃. Вдень 29-34℃, у південних та центральних областях сильна спека 35-37℃, у Карпатах 23-28℃.

У Київській області буде невелика хмарність, без опадів. Температура вночі буде 15-20℃, вдень 29-34℃.

У Києві вночі прогнозують 18-20℃, вдень 32-34℃.

Раніше стало відомо, що до України найближчими днями повернеться спека. Стовпчики термометрів можуть піднятися до 33 градусів тепла. Більше про це читайте у новині.

Спека повертається! Прогноз погоди

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