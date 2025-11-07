Программа "УЗ-3000": в правительстве назвали дату старта и длительность бесплатных поездок

Укрзализныця. / © УНИАН

Программа "УЗ-3000" по бесплатным перевозкам, которую запускает "Укрзализныця", должна начаться уже 1 декабря.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству.

"Эта возможность предоставляется всем гражданам Украины. Она (программа - Ред.) должна запуститься с 1 декабря и будет реализовываться в течение четырех месяцев", - подчеркнула глава Кабмина.

По ее словам, украинцы смогут бесплатно путешествовать на поездах «Укрзализныци» в пределах лимита 3000 км.

Программа будет реализована в течение четырех месяцев — в период низкого спроса на перевозку. В течение этого периода, пояснила премьер, спрос на перевозку снижается, но расходы компании остаются высокими.

Напомним, ранее правительство анонсировало проект "Укрзализныця 3000" , который позволит бесплатно путешествовать по железной дороге на расстояние до 3 тысячи км в "низкий сезон". В УЗ говорят: эта инициатива имеет целью разгрузить пиковые перевозки и повысить эффективность использования государственных средств. Однако эксперты сомневаются в ее целесообразности во время войны.

Председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский сообщил, какие направления получат преимущество первыми. Программа будет в первую очередь распространяться на сочетание с прифронтовыми городами и не включать премиум-сегмент услуг.

