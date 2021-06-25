Противодействие штамму "Дельта": иностранцам из 4 стран на границе с Украиной будут проводить экспресс-тесты

Противодействие штамму "Дельта": иностранцам из 4 стран на границе с Украиной будут проводить экспресс-тесты

Список стран будет обновляться в зависимости от эпидемической ситуации.

В Украине вводят контроль состояния здоровья людей, прибывших из стран, где распространен особенно опасен штамп коронавируса "Дельта". Как сообщили в пресс служба МОЗ, новые правила при пересечении границы для иностранцев с 4 стран начнут действовать со 2 июля.

Согласно решению правительства, в пунктах пропуска через государственную границу будут открыты специальные пункты тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2. Тесты будут обязательными для лиц, прибывших из Индии, Великобритании, Российской Федерации и Португалии или находившихся на их территории не менее семи дней в течение последних 14.

"При наличии отрицательного результата им позволят попасть в Украину", — отметили в Минздраве.

Если результат теста будет положительным, такие лица подлежат обязательной самоизоляции или обсервации. Их сопровождение к санитарной зоны, откуда они должны отправиться к местам обсервации или в учреждения здравоохранения для их госпитализации, будут осуществлять сотрудники Национальной полиции. Санитарные зоны обустраиваются вне территории пунктов пропуска (пунктов контроля) через государственную границу.

"Список стран будет пересматриваться и обновляться в зависимости от эпидемической ситуации. Новые нормы будут действовать с 2 июля 2021", — отметили в Минздраве.

Напомним, что лица, пересекающие контрольно-пропускные пункты с оккупированными территориями, также должны пройти обязательное ПЦР-тестирования. Нацполиция усилит контроль за соблюдением самоизоляции.

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