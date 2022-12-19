Провалился под лед: на Волыни трагически погиб мужчина

На озере Песочное возле села Мельники района Ковеля зафиксировали первый этой зимой случай гибели на льду. Мужчина провалился и ушел под воду.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям области.

Прибывшие на место медики пытались реанимировать мужчину, но он умер. Известно, что погибшему – 59 лет он местный житель.

Все обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

Напомним, в Ровенской области нашли мертвым 62-летнего мужчину, пропавшего без вести. Тело погибшего обнаружил владелец технических водоемов, недалеко от села, где жил погибший.

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