Провалився під кригу: на Волині трагічно загинув чоловік

На озері Пісочне біля села Мельники Ковельського району зафіксували перший цієї зими випадок загибелі на кризі. Чоловік провалився і пішов під воду.

Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій області.

Медики, які прибули на місце, намагалися реанімувати чоловіка, але він помер. Відомо, що загиблому – 59 років, він місцевий житель.

Всі обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, на Рівненщині знайшли мертвим 62-річного чоловіка, який зник безвісти. Тіло загиблого виявив власник технічних водойм, що неподалік села, де мешкав чоловік.

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