Провалився під кригу: на Волині трагічно загинув чоловік

Рятувальники дістали тіло чоловіка.
На озері Пісочне біля села Мельники Ковельського району зафіксували перший цієї зими випадок загибелі на кризі. Чоловік провалився і пішов під воду.
Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій області.
Медики, які прибули на місце, намагалися реанімувати чоловіка, але він помер. Відомо, що загиблому – 59 років, він місцевий житель.
Всі обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, на Рівненщині знайшли мертвим 62-річного чоловіка, який зник безвісти. Тіло загиблого виявив власник технічних водойм, що неподалік села, де мешкав чоловік.
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