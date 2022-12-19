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Провалився під кригу: на Волині трагічно загинув чоловік

Провалився під кригу: на Волині трагічно загинув чоловік

Фото: ДСНС України у Волинській області

Рятувальники дістали тіло чоловіка.

На озері Пісочне біля села Мельники Ковельського району зафіксували перший цієї зими випадок загибелі на кризі. Чоловік провалився і пішов під воду.

Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій області.

Медики, які прибули на місце, намагалися реанімувати чоловіка, але він помер. Відомо, що загиблому – 59 років, він місцевий житель.

Всі обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, на Рівненщині знайшли мертвим 62-річного чоловіка, який зник безвісти. Тіло загиблого виявив власник технічних водойм, що неподалік села, де мешкав чоловік.

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