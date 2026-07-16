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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
421
Время на прочтение
1 мин

Ракетный удар по Киеву, атака на российские города: главные новости ночи 16 июля 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Ракетный удар по Киеву

Ракетный удар по Киеву

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 16 июля 2026 года:

  • Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: раздались мощные взрывы Читать далее –>

  • Мерц рассказал, на какие страны Европы готовится напасть Россия Читать далее –>

  • Россия массированно атаковала крупный областной центр «Шахедами»: раздались взрывы Читать далее –>

  • Дроны атаковали авиабазу в Энгельсе и Саратов Читать далее –>

  • Два человека погибли в результате ракетной атаки на Киев Читать далее –>

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Дата публикации
Количество просмотров
421
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