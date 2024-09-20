Разминирование Украины может длиться сотню лет: что предлагают в ООН для ускорения процесса

На полную очистку территории Украины традиционными методами от опасных последствий войны – мин, неразорвавшихся снарядов и т.п. – может понадобиться сотня лет. Ускорить разминирование могут только инновационные технологии и совместные усилия.

Об этом рассказала помощник генерального секретаря ООН и директор Кризисного бюро ПРООН Шоко Нода в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"При условии постоянных усилий и усовершенствования технологий значительного прогресса можно достичь за несколько лет. Но с помощью традиционных методов разминирования может потребоваться сотня лет, чтобы полностью очистить и сертифицировать все пострадавшие регионы как безопасные, особенно учитывая непрерывный характер конфликта и загрязнения", – отметила Шоко Нода.

По словам представительницы ПРООН, Кризисное бюро тесно сотрудничает с техническими партнерами и украинскими властями. В частности, рассматриваются использование беспилотников и привлечение служебных собак, а также внедрение других инновационных технологий в гуманитарном разминировании.

Нода также рассказала о недавних испытаниях инновационных методов выявления мин, организованных ПРООН в Украине. Результаты испытаний показали обнадеживающие перспективы в методах обнаружения взрывоопасных последствий боевых действий.

ПРООН, Консультативная группа по разминированию (MAG), организация по дрессировке животных APOPO и другие международные партнеры поддержали открытие в Украине нового кинологического центра для тренировки собак и привлечения их к гуманитарному разминированию. По словам Шоко Ноды, одна собака после соответствующей подготовки может ежедневно обследовать до 1,5 тысяч квадратных метров территории. Для сравнения, чтобы выполнить такой объем работы, необходимо было бы привлечь до 75 человек-саперов.

Напомним, украинский разработчик беспилотников показал нового робота "СолоМандра". Роботизированная платформа представляет собой бюджетное оборудование, которое поможет в разминировании территорий.

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