РФ атаковала телебашню в центре Чернигова: что известно
Из-за удара армии РФ по телебашне в центре Чернигова, сооружение получило повреждения.
В результате очередного удара российских войск в центре Чернигова была повреждена городская телебашня. Городские власти немедленно обратились к жителям с просьбой об осторожности, поскольку конструкция нуждается в срочной стабилизации.
Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета.
Вражеский удар нанес повреждение сооружения, расположенного в центральной части Чернигова. В ближайшее время проведут работы по стабилизации конструкции.
«Просим черниговцев не приближаться к телебашне и ограничить пребывание у нее в радиусе до 200 метров», — отметили в пресс-службе.
Напомним, в ночь на 30 октября Россия нанесла самый мощный комбинированный удар по Украине — 705 воздушных целей разных типов. Воздушные силы сбили 623 дрона и ракеты.
Во время ночной атаки 30 октября враг ударил по 20 локациям по всей стране. Радиотехнические войска зафиксировали и сопровождали все 705 воздушных целей, что свидетельствует о комбинированном ударе по разным направлениям и платформам — воздушным, наземным и морским.