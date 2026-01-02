ТСН в социальных сетях

РФ атакует Запорожье: в городе вспыхнул пожар — детали

Россияне атаковали Запорожье дронами, воздушная тревога в городе на момент публикации новости продолжается.

Дмитрий Гулийчук
Взрывы в Запорожье 1 января

Взрывы в Запорожье 1 января / © Запорожская ОВА

Поздно вечером 1 января российские войска нанесли удар по Запорожью.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

«Россияне бьют по областному центру. Есть возгорание. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в безопасных местах», — написал он.

/ © Запорожская ОВА

© Запорожская ОВА

По информации местных пабликов, в Запорожье раздаются взрывы. Вероятно, россияне ударили по жилому дому.

Напомним, что 31 декабря российские военные в течение дня также периодически наносили удары по Запорожью.

