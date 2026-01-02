- Дата публикации
-
Украина
РФ атакует Запорожье: в городе вспыхнул пожар — детали
Россияне атаковали Запорожье дронами, воздушная тревога в городе на момент публикации новости продолжается.
Поздно вечером 1 января российские войска нанесли удар по Запорожью.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
«Россияне бьют по областному центру. Есть возгорание. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в безопасных местах», — написал он.
По информации местных пабликов, в Запорожье раздаются взрывы. Вероятно, россияне ударили по жилому дому.
Напомним, что 31 декабря российские военные в течение дня также периодически наносили удары по Запорожью.