- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 81
- Время на прочтение
- 1 мин
Отключение света 15 февраля: сколько будут длиться ограничения в воскресенье
В воскресенье, 15 февраля, украинцам снова придется подстраивать свои планы под графики отключений, ведь энергетики вынуждены ограничивать потребление из-за повреждений сетей и объектов генерации.
«Укрэнерго» объявило, что завтра, 15 февраля, в большинстве областей Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений для населения и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Об этом сообщает пресс-служба компании в своем официальном Telegram-канале.
Почему исчезает свет
Главной причиной возвращения к жестким ограничениям энергетики называют последствия российских ракетно-дроновых атак на украинскую энергосистему.
Вражеские удары нанесли значительный ущерб оборудованию, из-за чего генерации не хватает для покрытия потребностей потребителей в полном объеме.
Где узнать свой график
Энергетики отмечают, что ситуация в энергосистеме остается динамичной и может измениться. Время и объем применения отключений по конкретному адресу рекомендуют узнавать на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
Кроме того, графики отключений для всех очередей публикуют интернет-ресурсы местных властей и СМИ.
Просьба к потребителям
В Укрэнерго также обратились к гражданам с важным призывом. Когда электроэнергия появляется по графику, потреблять ее следует максимально бережно.
Это поможет снизить нагрузку на систему, которая работает в экстремальных условиях после обстрелов.
Напомним, несмотря на тяжелую зиму, массированные удары по энергетике и почти исчерпаны запасы оборудования, украинская энергосистема постепенно выходит в фазу сезонного облегчения. Уже весной графики отключений могут стать минимальными или исчезнуть совсем.