Отключение света 15 февраля: сколько будут длиться ограничения в воскресенье

Отключение света в Украине в воскресенье, 15 февраля

«Укрэнерго» объявило, что завтра, 15 февраля, в большинстве областей Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений для населения и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба компании в своем официальном Telegram-канале.

Почему исчезает свет

Главной причиной возвращения к жестким ограничениям энергетики называют последствия российских ракетно-дроновых атак на украинскую энергосистему.

Вражеские удары нанесли значительный ущерб оборудованию, из-за чего генерации не хватает для покрытия потребностей потребителей в полном объеме.

Где узнать свой график

Энергетики отмечают, что ситуация в энергосистеме остается динамичной и может измениться. Время и объем применения отключений по конкретному адресу рекомендуют узнавать на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Кроме того, графики отключений для всех очередей публикуют интернет-ресурсы местных властей и СМИ.

Просьба к потребителям

В Укрэнерго также обратились к гражданам с важным призывом. Когда электроэнергия появляется по графику, потреблять ее следует максимально бережно.

Это поможет снизить нагрузку на систему, которая работает в экстремальных условиях после обстрелов.

Напомним, несмотря на тяжелую зиму, массированные удары по энергетике и почти исчерпаны запасы оборудования, украинская энергосистема постепенно выходит в фазу сезонного облегчения. Уже весной графики отключений могут стать минимальными или исчезнуть совсем.