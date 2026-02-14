Відключення світла 15 лютого: скільки триватимуть обмеження у неділю

Відключення світла в Україні у неділю, 15 лютого

«Укренерго» оголосило, що завтра, 15 лютого, у більшості областей України протягом усієї доби будуть застосовуватися графіки погодинних відключень для населення та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє прес-служба компанії у своєму офіційному Telegram-каналі.

Чому зникає світло

Головною причиною повернення до жорстких обмежень енергетики називають наслідки російських ракетно-дронових атак на українську енергосистему.

Ворожі удари завдали значної шкоди обладнанню, через що генерації не вистачає для покриття потреб споживачів у повному обсязі.

Де дізнатися свій графік

Енергетики наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною і може змінитися. Час та обсяг застосування відключень за конкретною адресою радять дізнаватися на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Крім того, графіки відключень для всіх черг публікують інтернет-ресурси місцевої влади та ЗМІ.

Прохання до споживачів

В «Укренерго» також звернулися до громадян із важливим закликом. Коли електроенергія з’являється за графіком, споживати її слід максимально ощадливо.

Це допоможе зменшити навантаження на систему, яка працює в екстремальних умовах після обстрілів.

Нагадаємо, попри важку зиму, масовані удари по енергетиці та майже вичерпані запаси обладнання, українська енергосистема поступово виходить у фазу сезонного полегшення. Уже навесні графіки відключень можуть стати мінімальними або зникнути зовсім.