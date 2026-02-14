- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 326
- Час на прочитання
- 1 хв
Відключення світла 15 лютого: скільки триватимуть обмеження у неділю
У неділю, 15 лютого, українцям знову доведеться підлаштовувати свої плани під графіки відключень, адже енергетики вимушені обмежувати споживання через пошкодження мереж та об’єктів генерації.
«Укренерго» оголосило, що завтра, 15 лютого, у більшості областей України протягом усієї доби будуть застосовуватися графіки погодинних відключень для населення та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Про це повідомляє прес-служба компанії у своєму офіційному Telegram-каналі.
Чому зникає світло
Головною причиною повернення до жорстких обмежень енергетики називають наслідки російських ракетно-дронових атак на українську енергосистему.
Ворожі удари завдали значної шкоди обладнанню, через що генерації не вистачає для покриття потреб споживачів у повному обсязі.
Де дізнатися свій графік
Енергетики наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною і може змінитися. Час та обсяг застосування відключень за конкретною адресою радять дізнаватися на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
Крім того, графіки відключень для всіх черг публікують інтернет-ресурси місцевої влади та ЗМІ.
Прохання до споживачів
В «Укренерго» також звернулися до громадян із важливим закликом. Коли електроенергія з’являється за графіком, споживати її слід максимально ощадливо.
Це допоможе зменшити навантаження на систему, яка працює в екстремальних умовах після обстрілів.
Нагадаємо, попри важку зиму, масовані удари по енергетиці та майже вичерпані запаси обладнання, українська енергосистема поступово виходить у фазу сезонного полегшення. Уже навесні графіки відключень можуть стати мінімальними або зникнути зовсім.