ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
326
Час на прочитання
1 хв

Відключення світла 15 лютого: скільки триватимуть обмеження у неділю

У неділю, 15 лютого, українцям знову доведеться підлаштовувати свої плани під графіки відключень, адже енергетики вимушені обмежувати споживання через пошкодження мереж та об’єктів генерації.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні у неділю, 15 лютого

«Укренерго» оголосило, що завтра, 15 лютого, у більшості областей України протягом усієї доби будуть застосовуватися графіки погодинних відключень для населення та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє прес-служба компанії у своєму офіційному Telegram-каналі.

Чому зникає світло

Головною причиною повернення до жорстких обмежень енергетики називають наслідки російських ракетно-дронових атак на українську енергосистему.

Ворожі удари завдали значної шкоди обладнанню, через що генерації не вистачає для покриття потреб споживачів у повному обсязі.

Де дізнатися свій графік

Енергетики наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною і може змінитися. Час та обсяг застосування відключень за конкретною адресою радять дізнаватися на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Крім того, графіки відключень для всіх черг публікують інтернет-ресурси місцевої влади та ЗМІ.

Прохання до споживачів

В «Укренерго» також звернулися до громадян із важливим закликом. Коли електроенергія з’являється за графіком, споживати її слід максимально ощадливо.

Це допоможе зменшити навантаження на систему, яка працює в екстремальних умовах після обстрілів.

Нагадаємо, попри важку зиму, масовані удари по енергетиці та майже вичерпані запаси обладнання, українська енергосистема поступово виходить у фазу сезонного полегшення. Уже навесні графіки відключень можуть стати мінімальними або зникнути зовсім.

Дата публікації
Кількість переглядів
326
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie