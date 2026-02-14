Кривава перевірка в Одесі: чоловік з ножем поранив військового ТЦК

Мобілізація. Колаж ілюстративний / © ТСН.ua

В Одесі чоловік напав на військових ТЦК і поранив одного з військових ножем.

Про це передає Одеський обласний ТЦК та СП.

Інцидент стався сьогодні, 14 лютого 2026 року, у Приморському районі міста Одеса.

Група оповіщення зупинила громадянина для перевірки військово-облікових документів.

«Проте, ще до початку процедури перевірки, особа вчинила збройний напад, застосувавши ніж. Внаслідок збройного нападу один із військовослужбовців отримав поранення», — розповіли у ТЦК.

Поки колеги надавали першу невідкладну медичну допомогу пораненому, нападник втік. Потерпілого військовослужбовця ТЦК госпіталізували. Наразі йому надають необхідну медичну допомогу. Його стан стабільний.

Нагадаємо, що минулого тижня в Одесі трапився схожий інцидент: 5 лютого там чоловік «відбивався» від ТЦК за допомогою газового балончика і поранив одного з військових ножем.