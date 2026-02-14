- Дата публікації
Кривава перевірка в Одесі: чоловік з ножем поранив військового ТЦК
В Одесі перевірка військово-облікових документів працівниками ТЦК перетворилася на криваву сутичку.
В Одесі чоловік напав на військових ТЦК і поранив одного з військових ножем.
Про це передає Одеський обласний ТЦК та СП.
Інцидент стався сьогодні, 14 лютого 2026 року, у Приморському районі міста Одеса.
Група оповіщення зупинила громадянина для перевірки військово-облікових документів.
«Проте, ще до початку процедури перевірки, особа вчинила збройний напад, застосувавши ніж. Внаслідок збройного нападу один із військовослужбовців отримав поранення», — розповіли у ТЦК.
Поки колеги надавали першу невідкладну медичну допомогу пораненому, нападник втік. Потерпілого військовослужбовця ТЦК госпіталізували. Наразі йому надають необхідну медичну допомогу. Його стан стабільний.
Нагадаємо, що минулого тижня в Одесі трапився схожий інцидент: 5 лютого там чоловік «відбивався» від ТЦК за допомогою газового балончика і поранив одного з військових ножем.