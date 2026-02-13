Курс валют на 16 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на понеділок, 16 лютого. / © Associated Press

Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 16 лютого. Долар додав 11 коп. Євро зріс на 8 коп. Злотий додав у ціні 3 коп.

Про це стало відомо з даних НБУ.

Курс долара

1 долар США — 43,10 (+11 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,12 (+8 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 12,10 (+3 коп.)

Нагадаємо, фінансисти повідомили, коли українцям вигідніше купувати долари та євро. Водночас експерти застерігають, що «ідеального» дня для обмінних операцій не існує. Втім, на початку тижня долари традиційно дорожчають, а до четверга-п’ятниці курс трохи знижується.

