478
1 хв

Аварійні відключення світла охопили 6 областей: в чому річ

Енергетична інфраструктура України знову була під російським ударом. Шість областей частково знеструмлені.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Відключення світла

Відключення світла / © УНІАН

Російські атаки на енергооб’єкти призвели до знеструмлень та аварійних відключень світла у шести областях України. Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи, проте ситуація в енергосистемі залишається напруженою.

Про це повідомило «Укренерго».

Протягом останньої доби російська армія надалі здійснювала прицільні удари по енергетичній інфраструктурі України. Станом на ранок 13 лютого без електропостачання залишаються споживачі в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях.

У регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики докладають максимум зусиль, аби якомога швидше повернути світло всім абонентам.

Через попередні масовані атаки РФ у більшості областей України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для населення. У деяких регіонах тимчасово запроваджені аварійні відключення світла — їх скасують одразу після стабілізації роботи енергосистеми.

Атаки по енергетиці

Нагадаємо, через атаку російських дронів у ніч проти 13 лютого пошкоджено енергетичну інфраструктуру на Миколаївщині, що призвело до знеструмлення частини Баштанського району. Без світла опинився і Херсон: причину знеструмлення з’ясовують.

Цієї ж ночі ворог масовано атакував енергоінфраструктуру Одеси, спричинивши критичні пошкодження обладнання. У ДТЕК повідомили, що відновлення об’єктів потребуватиме багато часу. Наразі енергетики розбирають завали та працюють над усуненням наслідків.

