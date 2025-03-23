РФ вывела в Черное море носители "Калибров": какой возможен залп

Россия использует "Калибры" во время массированных ударов по Украине.
Три вражеских корабля, являющихся носителями крылатых ракет "Калибр", находятся в Черном море. Общий залп составляет до 12 ракет.
Об этом сообщает ВМС ВСУ.
В Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет.
За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:
- к Черному морю – 1 судно
- к Азовскому морю – 7 судов, из них 5 судов двигались из пролива Босфор
"Россия и дальше нарушает Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", — отметили в сообщении.
Напомним, в Черном море была зафиксирована повышенная активность российского флота.
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