Дата публикации
Украина
Россия ночью атаковала Украину: где прогремели взрывы

Россия снова атаковала мирные украинские города среди ночи беспилотниками, иногда было очень громко.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 18 января 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

Ночью взрывы раздались:

  • Запорожье;

  • Сумы;

  • Килия (Одесщина);

  • Винница;

  • Староконстантинов/окрестности;

  • Хмельницкая область.

Напомним, что ранее в Хмельницкой области во время тревоги были слышны взрывы .

