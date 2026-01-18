- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1033
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия ночью атаковала Украину: где прогремели взрывы
Россия снова атаковала мирные украинские города среди ночи беспилотниками, иногда было очень громко.
В ночь на 18 января 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Ночью взрывы раздались:
Запорожье;
Сумы;
Килия (Одесщина);
Винница;
Староконстантинов/окрестности;
Хмельницкая область.
Напомним, что ранее в Хмельницкой области во время тревоги были слышны взрывы .