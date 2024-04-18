ВОТ Украины просто утопают в мусоре.

Россияне организуют вблизи Родакова на границе Лутугинского и Славяносербского районов мусорный полигон. Его пытаются выдать за перерабатывающий завод.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

По данным подполья, это одна из шести запланированных российских свалок только на Луганщине. Еще два планируют развернуть в Северодонецке и Антраците.

"Заметим, что враг уже практикует вывоз мусора из Ростовской области на ВОТ Донетчины, в то же время отказавшись от планов строительства нового полигона вблизи Ростова из-за протестов местных жителей", – говорится в сообщении.

К сожалению, констатируют в Центре, несанкционированные мусорные свалки, антисанитария, крысы – это уже привычное явление даже на улицах крупных городов.

Напомним, в Луганской области оккупанты предлагают людям деньги за ложь о "военных преступлениях украинцев".

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