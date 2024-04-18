Росія перетворює ТОТ України на великий смітник – ЦНС

ТОТ України просто потопають у смітті.

Росіяни організовують поблизу Родакового на кордоні Лутугинського і Слов’яносербського районів сміттєвий полігон. Його намагаються видати за переробний завод.

Про це пише Центр національного спротиву.

За даними підпілля, це один із шести запланованих російських сміттєзвалищ тільки на Луганщині. Ще два планують розгорнути у Сєвєродонецьку й Антрациті.

"Зауважимо, що ворог вже практикує вивезення сміття з Ростовської області на ТОТ Донеччини, водночас відмовившись від планів будівництва нового полігону поблизу Ростова через протести місцевих мешканців", – йдеться у повідомленні.

На жаль, констатують у Центрі, несанкціоновані сміттєзвалища, антисанітарія, щурі – це вже звичне явище навіть на вулицях великих міст.

Нагадаємо, на Луганщині окупанти пропонують людям гроші за брехню про "воєнні злочини українців".

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