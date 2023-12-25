"Россия точит зубы": глава МИД Чехии назвал главный вызов для Европы

РФ представляет опасность не только для Украины, но и всей Европы.

Перед Прагой и всей Европой сейчас стоит вызов – держать Россию подальше от чешских границ.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Чехии Ян Липовский в интервью ČTK.

Он подчеркнул, что в Европе должны помнить, что Украина сдерживает имперскую экспансию РФ, уже начавшую заявлять о своих намерениях на центральноевропейский регион.

Кроме того, помощь Украине также на пользу и европейской безопасности.

"Если Украина упадет, мы столкнемся с Россией поближе — буквально на границах Евросоюза, очень близко к Чехии, и мы не должны этого допустить", — подчеркнул Липовский.

Он добавил, что, несмотря на усталость от войны, РФ остается для всей Европы — главным вызовом.

"Я регулярно говорю всем в Европе, что наш главный вызов – держать РФ как можно дальше от наших границ. Именно на это должна быть направлена наша политика. Дебаты проходят непросто, но мы видим, что в конце концов европейские страны способны прийти к согласию", – заметил Липовский.

Отметим, что чешский президент Петр Павел подписал Закон, согласно которому у украинских беженцев будет право на защиту до 31 марта 2025 года. Они должны будут регистрироваться в электронном виде с января по 15 марта следующего года.

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