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Россия ударила по одной из ТЭС ДТЭК: станция полностью прекратила работу
В результате массированного удара РФ существенно повреждено оборудование одной из ТЭС ДТЭК. Станция прекратила выработку электроэнергии.
Сегодня, 18 августа, в результате очередного массированного российского обстрела одна из теплоэлектростанций компании ДТЭК получила критические повреждения и полностью прекратила выработку электроэнергии.
Об этом передает пресс-служба ДТЭК.
«Россия массированно обстреляла одну из ТЭС ДТЭК. Станция приостановила генерацию электроэнергии. Существенно повреждено оборудование», — говорится в сообщении.
В какой именно области произошел удар, в ДТЭК не уточнили.
В ДТЭК напомнили, что с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 230 раз. В частности, во время последней атаки 12 июня погиб сотрудник предприятия Александр Косолапов.
Напомним, что вчера, 17 августа, Россия ударила по энергообъекту в Чернигове, в результате чего 10 тысяч абонентов остались без света.