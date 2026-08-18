Россия ударила по одной из ТЭС ДТЭК: станция полностью прекратила работу

Массированный обстрел ТЭС ДТЭК: оборудование существенно повреждено, генерация остановлена / © ТСН.ua

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Сегодня, 18 августа, в результате очередного массированного российского обстрела одна из теплоэлектростанций компании ДТЭК получила критические повреждения и полностью прекратила выработку электроэнергии.

Об этом передает пресс-служба ДТЭК.

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«Россия массированно обстреляла одну из ТЭС ДТЭК. Станция приостановила генерацию электроэнергии. Существенно повреждено оборудование», — говорится в сообщении.

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В какой именно области произошел удар, в ДТЭК не уточнили.

В ДТЭК напомнили, что с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 230 раз. В частности, во время последней атаки 12 июня погиб сотрудник предприятия Александр Косолапов.

Напомним, что вчера, 17 августа, Россия ударила по энергообъекту в Чернигове, в результате чего 10 тысяч абонентов остались без света.

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