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Россияне кроют огнем Херсон: есть жертвы, в городе пропал свет
Оккупанты ударили по центру города — власти сообщили о первых деталях.
Сегодня, 27 марта, россияне обстреляли центр Херсона.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.
“Центр Херсона сейчас. Враг массированно кроет огнем город. Пока известно об одном раненом — “скорая” доставила его в больницу. Предварительно еще один человек погиб”, — написал он.
В свою очередь глава Херсонской МВА Мрочко отметил, что город остался без света из-за массированного обстрела оккупантов.
“Из-за этого в городе временно остановлено движение троллейбусов. Места и объемы повреждений выясняют специалисты”, — уточнил он.
Напомним, 13 марта российские оккупационные войска массированно атаковали центр Херсона. Погибла женщина.