Россияне кроют огнем Херсон: есть жертвы, в городе пропал свет

Херсон находится под вражеской атакой / © Associated Press

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Сегодня, 27 марта, россияне обстреляли центр Херсона.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

“Центр Херсона сейчас. Враг массированно кроет огнем город. Пока известно об одном раненом — “скорая” доставила его в больницу. Предварительно еще один человек погиб”, — написал он.

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В свою очередь глава Херсонской МВА Мрочко отметил, что город остался без света из-за массированного обстрела оккупантов.

“Из-за этого в городе временно остановлено движение троллейбусов. Места и объемы повреждений выясняют специалисты”, — уточнил он.

Напомним, 13 марта российские оккупационные войска массированно атаковали центр Херсона. Погибла женщина.