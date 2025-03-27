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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1308
Время на прочтение
1 мин

Россияне кроют огнем Херсон: есть жертвы, в городе пропал свет

Оккупанты ударили по центру города — власти сообщили о первых деталях.

Автор публикации
Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Херсон находится под вражеской атакой

Херсон находится под вражеской атакой / © Associated Press

Сегодня, 27 марта, россияне обстреляли центр Херсона.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

“Центр Херсона сейчас. Враг массированно кроет огнем город. Пока известно об одном раненом — “скорая” доставила его в больницу. Предварительно еще один человек погиб”, — написал он.

В свою очередь глава Херсонской МВА Мрочко отметил, что город остался без света из-за массированного обстрела оккупантов.

“Из-за этого в городе временно остановлено движение троллейбусов. Места и объемы повреждений выясняют специалисты”, — уточнил он.

Напомним, 13 марта российские оккупационные войска массированно атаковали центр Херсона. Погибла женщина.

Дата публикации
Количество просмотров
1308
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