Протесты против хакона о НАБУ и САП / © Associated Press

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Российская пропаганда умышленно искажает содержание мирных протестов в Украине, которые начались после принятия закона об ограничении полномочий НАБУ и САП.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

«Они пытаются подавать информацию так, что украинцы якобы вышли требовать от властей капитуляции и разгоняют эту информацию через свои сети на Западе», — отметил он.

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По его словам, обычно за такие кампании отвечает Служба внешней разведки России, которой руководит Сергей Нарышкин. Соответствующие «задачи и концепты» российская разведка получает от Сергея Кириенко, первого заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации Владимира Путина.

Напомним, впервые с начала полномасштабного вторжения украинцы вышли на улицы, протестуя против закона, который ограничивает полномочия НАБУ и САП. Митинги состоялись в Киеве, Львове, Днепре и Одессе.