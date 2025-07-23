Протести проти хакону про НАБУ та САП / © Associated Press

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Російська пропаганда навмисне перекручує зміст мирних протестів в Україні, які розпочалися після ухвалення закону про обмеження повноважень НАБУ і САП.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

«Вони намагаються подавати інформацію так, що українці нібито вийшли вимагати від влади капітуляції і розганяють цю інформацію через свої мережі на Заході», — зазначив він.

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За його словами, зазвичай за такі кампанії відповідає Служба зовнішньої розвідки Росії, якою керує Сергій Наришкін. Відповідні «завдання та концепти» російська розвідка отримує від Сергія Кирієнка, першого заступника керівника Адміністрації президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Нагадаємо, вперше від початку повномасштабного вторгнення українці вийшли на вулиці, протестуючи проти закону, який обмежує повноваження НАБУ і САП. Мітинги відбулися в Києві, Львові, Дніпрі та Одесі.