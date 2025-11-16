Самое сильное похолодание за 70 лет в Украине: что теперь говорит синоптик

Погодные условия изменятся / © unsplash.com

В Украине не будет сильнейших за последние 70 лет холодов в конце ноября.

Синоптик Наталья Птуха опровергла информацию, распространенную СМИ ранее, пишет «Труха Україна».

«К началу второй половины ноября ночью будет +1-7С, на юге местами до +11С, днем +8-13С. Немного теплее на Прикарпатье и Одесчине», — уточнила она.

Ранее сообщалось, что в Украине в третьей декаде ноября может быть сильное похолодание. Одна из многочисленных моделей прогнозирования показывает, что оно может стать четвертой по силе за последние 70 лет.

Синоптик Виталий Постригань отметил, что за последние 20 лет зимы в Европе сократились в среднем на 24 дня — это показывает аналитика спутников Copernicus.

Однако, несмотря на отсутствие значительного и длительного залегания снега, количество и интенсивность аномалий холодного периода существенно увеличилась.

Кроме того, происходят резкие колебания температуры: дождь переходит в снег, а оттепель — в подмерзание и гололедицу. Также учащаются поздние весенние снегопады в марте и даже в апреле.