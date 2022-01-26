Самолеты США усилили разведку над Черным морем и Украиной

Самолеты США усилили разведку над Черным морем и Украиной

Патрулирование осуществляют сразу четыре американских разведчика.

В среду, 26 января, в небе над акваторией Черного моря и территорией материковой Украины было зафиксировано сразу четыре американских самолета разведчика. Ранее разведку осуществляли не более двух воздушных суден.

Об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar24.

Разведку над Украиной, в частности вдоль побережья Крыма, осуществляют Boeing RC-135W Rivet Joint, Boeing RC-135V Rivet Joint, Bombardier Challenger 650 и беспилотник Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk. Обычно такую миссию выполняет максимум два воздушных судна.

flightradar24

Напомним, 18 января в небе Украины вблизи оккупированного Донбасса возобновили полеты американские разведчики, которые дислоцируются на авиабазе НАТО в Польше.

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