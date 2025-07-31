Сбил и оставил умирать: водитель совершил наезд на ветерана с протезом

ДТП. Иллюстративное изображение / © Getty Images

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Недалеко от города Кривой Рог на Днепропетровщине неизвестный водитель совершил наезд на 27-летнего пешехода с протезом вместо ноги. Виновник ДТП скрылся с места аварии, оставив мужчину умирать на дороге.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Установлено, что смертельное ДТП в Криворожском районе произошло в четверг, 31 июля, около 4 часов утра.

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«Водитель неустановленного транспортного средства, двигаясь со стороны пгт. Широкое в направлении с. Шестерня Криворожского района, допустил наезд на пешехода 1998 года рождения. В результате ДТП мужчина погиб на месте», — говорится в сообщении полиции.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Издание «Свои. Кривой Рог» уточнило, что погибшим в ДТП был ветеран российско-украинской войны.

На фото с места происшествия видно, что в результате наезда автомобиля у пешехода оторвался протез Возле его тела — большая лужа крови.

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Напомним, на Киевщине депутат местного совета в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, в результате которого пострадал 16-летний парень.