СБУ сообщила о подозрении пророссийской Монтян по четырем статьям

Скандальная Монтян уехала в РФ в 2021 году.
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении о пророссийскому адвокату и общественному деятелю Татьяне Монтян. Женщина публично оправдывает российскую вооруженную агрессию.
Об этом 10 февраля сообщили в СБУ.
Так, находясь на территории России, Монтян активно участвует в информационно-психологических спецоперациях вражеских спецслужб. Она регулярно выступает на пропагандистских телеканалах, где активно призывает к изменению границ государственной границы Украины и поддержке оккупационных группировок.
Также Монтян массово распространяет дезинформацию о ситуации в Украине через собственные каналы на YouTube и в Telegram, насчитывающих почти полмиллиона подписчиков.
По данным следствия, злоумышленница уехала в РФ еще в 2021 году. С того времени она постоянно посещает оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для подготовки пропагандистских сюжетов.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ей о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
- ч. 1 и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
- ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Напомним, СБУ и ДБР 10 февраля совместно проводят масштабную спецоперацию на таможне. Продолжаются обыски в центральном аппарате и восьми региональных таможнях.
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