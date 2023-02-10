СБУ сообщила о подозрении пророссийской Монтян по четырем статьям

Скандальная Монтян уехала в РФ в 2021 году.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении о пророссийскому адвокату и общественному деятелю Татьяне Монтян. Женщина публично оправдывает российскую вооруженную агрессию.

Об этом 10 февраля сообщили в СБУ.

Так, находясь на территории России, Монтян активно участвует в информационно-психологических спецоперациях вражеских спецслужб. Она регулярно выступает на пропагандистских телеканалах, где активно призывает к изменению границ государственной границы Украины и поддержке оккупационных группировок.

Также Монтян массово распространяет дезинформацию о ситуации в Украине через собственные каналы на YouTube и в Telegram, насчитывающих почти полмиллиона подписчиков.

По данным следствия, злоумышленница уехала в РФ еще в 2021 году. С того времени она постоянно посещает оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для подготовки пропагандистских сюжетов.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ей о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

(действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

(посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

(коллаборационная деятельность); ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Напомним, СБУ и ДБР 10 февраля совместно проводят масштабную спецоперацию на таможне. Продолжаются обыски в центральном аппарате и восьми региональных таможнях.

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